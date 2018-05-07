Вынесен приговор по делу главы хабаровского "Горсвета"

Бывший руководитель хабаровского муниципального унитарного предприятия "Горсвет" призван виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Как сообщает следственное управление СК РФ по краю, мужчина приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф - 10 миллионов рублей. В связи с тяжелой болезнью от отбывания наказания в колонии осужденный освобожден.

Напомним, что в июне 2017 года из-за подозрения во взяточничестве и превышении служебных полномочий на главу МУПа завели уголовное дело. Мужчина дал признательные показания. Его поместили под домашний арест, а имущество изъяли для возмещения ущерба. Позже было предъявлено третье обвинение в препятствовании законному предпринимательству.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Индустриальный районный суд Хабаровска.

В ходе следствия было установлено, что руководитель "Горсвета" 8 июня 2017 года получил взятку в размере 500 тысяч рублей от директора ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс". Также он помогал ООО выигрывать тендеры на поставку МУПу электропродукции, передавая предпринимателю сведения, содержащиеся в заявках других участников.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора.

Ранее виновной в даче взятки признали генерального директора "Дальневосточного Кабельного Альянса". Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Но исполнение приговора было отсрочено до достижения ребенком осужденной 14 лет.