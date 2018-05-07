В Нижнем Новгороде загорелся пассажирский автобус

Сегодня на Канавинском мосту в сторону центра города загорелся пассажирский автобус марки ПАЗ маршрута № 7. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 16.24, - заявили в экстренной службе. - На место прибыли две единицы техники и 11 человек личного состава. В 16.40 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. 26 пассажиров самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

По словам руководителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по региону Игоря Михайлушкина, сотрудники автоинспекции сразу перекрыли движение транспорта в обоих направлениях. Сейчас трафик полностью восстановлен.