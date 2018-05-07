В Саратовской области при пожаре погибли мать с младенцем

В Саратовской области в результате пожара погибли мать с грудным ребенком. Старшую дочку шести лет удалось спасти.

В субботу вечером пожар начался в одном из сел Базарно-Карабулакского района в доме, где находилась женщина с двумя маленькими детьми.

Соседу удалось вынести из огня шестилетнюю девочку. После тушения пожара в одной из комнат дома пожарными были обнаружены тела 33-летней хозяйки жилища и ее месячного сына.

- По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение, - сообщила старший помощник руководителя областного следственного управления СК Екатерина Котлова.