В Барнауле автобус протаранил киоск с фруктами

В Барнауле рейсовый пассажирский автобус врезался в продовольственный киоск на остановке. В ДТП пострадало четверо пассажиров.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 13 часов дня по местному времени на улице Юрина в районе дома № 253 "Б" , - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. - Сотрудники полиции предварительно установили, что 58-летний водитель автобуса Hyundai County потерял сознание, и транспортное средство въехало в киоск с фруктами.

Четыре пассажира автобуса - три девушки и один мужчина - получили травмы. Их доставили в городскую больницу №1 и оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. О состоянии водителя автобуса в правоохранительных органах пока ничего не сообщают.