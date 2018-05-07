В КБР 17 тысяч человек остались без газа из-за аварии

В Кабардино-Балкарии жители двух населенных пунктов Баксанского района, в которых проживают более 17 тысяч человек, остались без газоснабжения.

Как сообщили в компании "Газпром газораспределение Нальчик", несущие конструкции одного из участков газопровода оказались повреждены в результате ДТП.

- В связи с проведением аварийных работ будет временно приостановлено газоснабжение 3354 абонентов, проживающих в селе Заюково и селе Кызбурун, - отметили в пресс-службе компании.

Работы по восстановлению подачи газа предположительно продлятся до 20:00 сегодняшнего дня. На это время жителей двух сел попросили в целях безопасности перекрыть все газовые приборы в домах и не пользоваться ими до восстановления подачи газа.