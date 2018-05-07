В Ставрополе при взрыве в многоэтажке погиб человек

Стали известны подробности взрыва, который произошел в многоэтажном доме по улице Шпаковская, 100 в Ставрополе.

- Взрыв произошел в подъезде между восьмым и девятым этажом. Тип взрывного устройства пока не установлен. Погиб человек, который привел его в действие, - рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах региона.

По данным УФСБ Ставрополья, происшествие не было терактом. Глава пресс-службы ГУ МЧС региона Олег Дегтярев заявил, что на месте хлопка не было возгорания.

Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.