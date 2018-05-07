На Новгородчине заблокировали сайт продавцов шкур белого медведя

В Новгородской области заблокировали сайт, который специализировался на продаже шкур белого медведя. Незаконный интернет-ресурс обнаружили специалисты прокуратуры Волотовского района в ходе мониторинга всемирной сети.

Как отмечают в надзорном ведомстве, белый медведь занесен в Красную книгу РФ. Поэтому за его добычу, содержание и продажу предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В то же время интернет-ресурсы, с помощью которых распространяется информация о продаже шкур краснокнижных зверей и живых животных, подлежат блокировке. Такой иск прокуроров удовлетворил суд - сейчас интернет-магазин не работает.

Ранее Старорусская межрайонная прокуратура обнаружила сайт, посетители которого могли купить живого кавказского камышового кота за 600 долларов. А также шкуры белого медведя и леопарда - по семь тысяч долларов каждая. Этот интернет-ресурс также заблокировали по решению суда.