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07.05.2018 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженку осудили за нападение на ребенка на детской площадке

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петроградский районный суд Северной столицы вынес обвинительный приговор местной жительнице. Ее признали виновной в нападении на ребенка, его мать и охранника на детской площадке.

На Новгородчине ребенок лишился зубов на детской площадке

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, инцидент произошел в сентябре прошлого года возле одного дома 5 по Дивенской улице. Женщина выгуливала на детской площадке собаку. Когда мать с ребенком попросила ее вывести питомца с площадки, она вдруг набросилась них - пнула ногой сначала мать, потом мальчика.

К ним поспешил сотрудник охранного предприятия, попытавшийся утихомирить разбушевавшуюся владелицу собаки. Но та выхватила газовый баллончик и прыснула в лицо сначала ему, а потом женщине, после чего ударила ее ногой по голове. В результате у матери диагностировали химический ожог глаз первой степени.

Суд приговорил хулиганку к году колонии-поселения и полумиллионному штрафу. Приговор в законную силу пока не вступил.

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