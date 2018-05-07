В Ростовской области мужчина жестоко избил школьника

Региональное управление следственного комитета РФ начало проверку информации об избиении 14-летнего подростка, опубликованную в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предположительно, первого мая в Каменском районе Ростовской области по время праздничных мероприятий неизвестный мужчина сильно избил школьника. Мальчик был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

Сейчас следователи проводят проверку этих сведений. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.