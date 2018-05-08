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08.05.2018 06:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амгинском районе Якутии из-за паводка объявлен режим ЧС

Текст: Дина Непомнящая

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанный с критическим подъемом уровня воды в реке Амга, объявлен в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Длина ледохода на реке составляет 450 километров. Его нижняя кромка находится всего в 13 километрах от одноименного поселка. Уровень воды у населенного пункта является близким к критическому - 925 сантиметров.

- В поселке подтоплено восемь дворовых территорий. Еще четыре частных дома и 13 дворов пострадали вблизи населенного пункта Оннес. Жители - 13 взрослых и двое детей - в настоящее время находятся у родственников, - рассказал первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников.

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Первый вице-премьер подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле правительства региона и МЧС. Для ее оперативной оценки и помощи пострадавшим на место затора из Якутска отправлен вертолет с группой спасателей.

Ранее пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда сообщала, что в Якутск для постоянного мониторинга ситуации из Хабаровска вылетел самолет Ан-74.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) сейчас в регионе проходит активная фаза ледохода. В связи с этим разрушение ледового покрова и подъем воды происходят также на реках Лена, Алдан и Вилюй. На северных реках Колыма, Индигирка и Яна - ледостав.

- Жителям Ленского, Олекминского, Алданского, Амгинского районов необходимо заблаговременно подготовиться к подходу паводковых вод: поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей, - предупреждают спасатели.

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