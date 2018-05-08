В Саратове завалы на месте обрушения дома разобрали на 90%

В Саратове завершаются работы по разбору завалов на месте обрушения кирпичной кладки многоэтажного дома по проспекту Строителей.

Как сообщило ГУ МЧС по региону, работы ведутся в три смены, в них участвуют также областные и муниципальные структуры, используется спецтехника.

Дом отключен от газа и электроэнергии, квартиры жильцов охраняют полицейские.

Сегодня здание должны обследовать с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса "Стрела-П", который привезли из Нижнего Новгорода. После этого будет принято решение о возможности его дальнейшего использования.

Напомним, вечером в понедельник рухнула угловая стена жилого пятиэтажного здания на проспекте Строителей, 27А. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из обвалившегося дома было эвакуировано 117 жильцов, в том числе 17 детей. В настоящее время в одной из гостиниц Саратова размещено 23 человека, в том числе 2 детей, проживающих в этом доме, остальных жильцов приютили родственники.

Администрация Саратова пообещала оказать жильцам материальную помощь.

В причинах обрушения многоквартирного дома, который не был официально признан аварийным, разбираются правоохранительные органы.