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08.05.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расследованием причин пожара в красноярском дворце спорта займется СК

Текст: Дмитрий Мальков

Устанавливать обстоятельства возгорания одного из ключевых объектов универсиады, дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, будет СК. Как сообщили в ведомстве, следственная группа уже ведет работу на месте ЧП.

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- Следственными органами СК по Красноярскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего, запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы и сумме причиненного ущерба, - сообщили в региональном управлении ведомства.

Согласно информации подрядчика строительства, ремонт дворца спорта был готов на 70 процентов. Уже велись отделочные работы и началась укладка покрытия ледовой арены. Общая стоимость контракта составила 1,52 миллиарда рублей.

Сейчас рассматривается две основные версии причин пожара в спортивном сооружении. Среди них, как сообщили в МЧС по краю, короткое замыкание и возгорание строительных лесов в одном из внутренних помещений.

Напомним, дворец спорта загорелся сегодня рано утром. Согласно оценкам МЧС по краю, площадь пожара составила 250 квадратных метров.  На тушении были задействован 83 человека, 30 единиц техники. Не смотря на это, открытый огонь удалось погасить только через четыре часа после поступления сигнала на пульт пожарной охраны, сказалось сильное задымление и расположение источника возгорания.

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