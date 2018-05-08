Сибирячка в соцсети узнала о преступлении сына и пошла в полицию

Жительница Иркутска случайно увидела в соцсети ролик, где двое молодых людей ограбили женщину с ребенком, выхватив у нее мобильный телефон. В одном из преступников женщина узнала своего 16-летнего сына и тут же обратилась в полицию.

Об инциденте сообщили в региональном ГУ МВД.

- В результате молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый телефон изъяли в скупке краденного имущества и передали владелице, - пояснили в полиции.

В МВД региона пояснили, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях.