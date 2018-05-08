В центре Петербурга взорвался грузовик

В центре Петербурга грузовик сгорел дотла после взрыва бензобака. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, происшествие случилось у дома 66 по улице Марата.

Тревожный сигнал на пульт дежурного поступил в 13.47. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а уже через мгновение машина была объята пламенем. Огонь также перекинулся на стоявший рядом "Запорожец". По предварительной информации, у грузовика Iveco оборвался топливный шланг.

Пожар обошелся без жертв, водитель грузовика повредил руку.

Спасатели прибыли сразу, и к двум часам дня уже потушили машину, которая за это время полностью выгорела. Ликвидацией пожара занимались 15 человек при поддержке трех спецмашин.