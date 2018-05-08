В Крыму за взятку арестовали начальника миграционного отдела МВД

В Крыму следственный отдел ГСУ СКР по городу Джанкой возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнегорскому району, который обвиняется в получении крупной взятки.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым, полицейский начальник через посредника - гражданку Узбекистана - получил от крымчанина 300 тысяч рублей за помощь в оформлении документов. В результате фигурантами дела стали и чиновник МВД, и посредница: первый - по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а вторая - по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Взяткополучатель заключен под стражу, а посреднице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дела возбуждены по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по РК и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым.

В пресс-службе крымского МВД уточнили, что по факту взятки назначено служебное расследование, и действиям сотрудника дадут принципиальную оценку. Он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.