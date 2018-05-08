Жительница Сочи попыталась улететь по паспорту сестры в Тель-Авив

В аэропорту олимпийской столицы задержали жительницу курорта, которая пыталась по паспорту сестры улететь в Израиль. Об этом журналистам сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

- Нарушительницу выявили во время пограничного контроля на рейс в Тель-Авив. Обнаружили явные расхождения личности предъявителя с фото в документе. Позже пассажирка рассказала, что взяла паспорт у сестры, так как власти Израиля закрыли ей въезд в страну, - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, в отношении женщины возбудили уголовное дело о "покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 322 УК РФ).