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08.05.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу уральского поселка осудили за раздачу квартир родственникам

Текст: Михаил Пинкус

Саткинский городской суд в Челябинской области огласил приговор по делу о "разбазаривании" муниципального жилья. Теперь уже бывшая глава поселка Бердяуш признана виновной в растрате и превышении должностных полномочий.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как установлено в суде, сразу после победы на выборах в сентябре 2014 года, новоиспеченная руководительница администрации взялась за улучшение жилищных условий своих близких.

Сначала сфальсифицировала документы для выделения муниципальной квартиры для своей матери. А затем, представив малоимущими еще восемь родственников и знакомых, вселила их квартиры муниципального фонда, подлежащего расселению по программе ветхо-аварийного жилья. По версии прокуратуры, целью этой операции было получение бюджетного жилья с его последующей приватизацией. Однако довести ее до конца помешали правоохранительные органы.

Заработать удалось лишь на продаже квартиры, которую глава поселка выделила первой. По материалам уголовного дела, она принесла чиновнице 435 тысяч рублей.

Интересно, что двумя годами раньше прокуратура уличила чиновницу в подделке диплома о высшем образовании. В частности установлено, что диплом Самарской государственной академии путей сообщения, с которым она сначала трудоустроилась на железнодорожной станции Бердяуш, а впоследствии пошла во власть, был приобретен в 2010 году у неустановленного лица за 40 тысяч рублей.

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В возбуждении уголовного дела по факту использования подделки было отказано в связи с амнистией, что позволило чиновнице как выборному должностному лицу продолжить работу в администрации вплоть до прошлого года - пока не вскрылись квартирная афера.

- Изучив обстоятельства дела, суд приговорил главу поселка к пяти годам условного наказания с испытательным сроком в четыре года. Также она лишена права в течение занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет после отбытия основного наказания.сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Белозерова.

Гражданский иск прокуратуры о взыскании похищенных средств в пользу Бердяушского городского поселения удовлетворен судом в полном объеме.

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