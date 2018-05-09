В Новой Москве микроавтобус столкнулся с легковушкой

В Новой Москве в районе деревни Рассказовка шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район деревни Рассказовка, где произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором пострадало шесть человек, включая детей", - сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, в аварии пострадал десятилетний ребенок, его уже доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия пока выясняются.