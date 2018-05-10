Под Белгородом трое рабочих погибли на молочной ферме

Новости

Володин обсудил с Мутко хостелы и обманутых дольщиков 16:08
Путин примет участие в открытии Крымского моста 16:05
Петербургский режиссер Эрнест Ясан скончался от травм после ДТП 15:58
Власти Венеции сказали "баста" уличной еде 15:55
Старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии 15:44
В Кремле обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем 15:43
Песков рассказал, когда можно ждать назначений в новый кабмин 15:41
Криштиану Роналду станет нарисованным супергероем 15:38
Анджелина Джоли снимет фильм про могучего индейца 15:35
Путин пошутил про свою игру в хоккей 15:35
Режиссер "Мира Дикого Запада" экранизирует новый хоррор Стивена Кинга 15:25
Япония поддержит иранскую ядерную сделку вопреки позиции США 15:22
Вышел трейлер второго сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:19
Никита Гусев не поможет сборной России по хоккею в матче с чехами 15:18
Майк Майерс пообещал четвертую часть "Остина Пауэрса" 15:15
Канцлер ФРГ выразила обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке 15:13
Третья часть "Плохих парней" с Уиллом Смитом получила дату премьеры 15:05
В Подмосковье облегчили поиск зарядных станций для электромобилей 15:04
Вышел трейлер французского феминистского грайндхауса "Месть" 14:53
На Рижском направлении изменится расписание электричек 14:52
Задержанный при попытке контрабанды Т-34 подарили музею на Урале 14:45
Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с 28 апреля 14:44
Лавров: Необходимо сохранить иранскую ядерную сделку 14:42
В Астраханской области затонул буксир 14:39
Звезда "Рассказа служанки" сыграет в новом фильме автора "Прочь" 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
10.05.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом трое рабочих погибли на молочной ферме

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Новооскольском районе Белгородской области погибли трое рабочих молочной фермы - 19, 32 и 50 лет. В межрайонном следственном отделе СУ СКР по региону завели дело о нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Под Петербургом двое погибли, налетев на эвакуатор

Как сообщили в областном СУ СКР, трагедия произошла накануне. Работники чистили систему навозоудаления.

- Пока причина смерти людей не известна, - рассказала "РГ" представитель регионального СУ СКР по региону. - Все трое оказались в яме, куда сливаются отходы: оборудование, которое откачивает их, засорилось, и люди собрались починить.

По словам Елены Козыревой, рассматриваются различные версии произошедшего: работники фермы могли надышаться токсичными веществами, кроме того, не исключается, что их могло ударить током, ведь система работает благодаря электричеству.

- Тела погибших направлены в морг для производства судебно-медицинской экспертизы, - отметили в СУ СКР по региону. - Изъята документация, связанная с трудовой деятельностью погибших. Будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора. Проводятся допросы свидетелей, а также следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Минобороны РФ: Больше половины израильских ракет были сбиты ПВО Сирии
МИД: Россия открыта для диалога с США по работе в сфере кибербезопасности
Лавров: Необходимо сохранить иранскую ядерную сделку
После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей