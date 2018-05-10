Под Белгородом трое рабочих погибли на молочной ферме

В Новооскольском районе Белгородской области погибли трое рабочих молочной фермы - 19, 32 и 50 лет. В межрайонном следственном отделе СУ СКР по региону завели дело о нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в областном СУ СКР, трагедия произошла накануне. Работники чистили систему навозоудаления.

- Пока причина смерти людей не известна, - рассказала "РГ" представитель регионального СУ СКР по региону. - Все трое оказались в яме, куда сливаются отходы: оборудование, которое откачивает их, засорилось, и люди собрались починить.

По словам Елены Козыревой, рассматриваются различные версии произошедшего: работники фермы могли надышаться токсичными веществами, кроме того, не исключается, что их могло ударить током, ведь система работает благодаря электричеству.

- Тела погибших направлены в морг для производства судебно-медицинской экспертизы, - отметили в СУ СКР по региону. - Изъята документация, связанная с трудовой деятельностью погибших. Будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора. Проводятся допросы свидетелей, а также следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.