Под Воронежем совершено разбойное нападение на почту

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на почтовое отделение в Лискинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

О нападении в дежурную часть около 14 часов 10 мая сообщила сотрудница почтового отделения, расположенного в селе Нижнемарьино. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Предварительно установлено, что в помещение забежал неизвестный мужчина, - рассказали в ГУ МВД. - Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил из кассы 25 тысяч рублей и скрылся на мопеде черного цвета.

В момент нападения в почтовом отделении посетителей не было, сотрудница не пострадала. Полиция разыскивает подозреваемого. Сообщается, что это был мужчина среднего телосложения ростом около 180 сантиметров. На нем была темная одежда и черный мотоциклетный шлем.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.