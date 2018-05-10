В Брянске бывшего замглавы УГИБДД осудили за поборы

В Брянске суд Советского района вынес обвинительный приговор по делу в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника регионального управления ГИБДД. Его признали виновным в получении взяток.

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, незаконное вознаграждение от подчиненных экс-полицейский получал с октября 2014 года по декабрь 2016 года.

- Так, оставивший служебную машину без присмотра в автосервисе инспектор ДПС был вынужден расстаться с 20 тысячами рублей, чтобы избежать претензий начальства, - рассказали в прокуратуре. - Другой инспектор за оказываемое покровительство спонсировал обучение руководителя в вузе, заплатив более 45 тысяч рублей.

В третьем случае начальник получил кофемашину стоимостью 60 тысяч рублей за содействие в переводе на новую должность. Преступления были раскрыты сотрудниками регуправления ФСБ совместно со службой собственной безопасности полиции.

Суд наказал виновного тремя с половиной годами лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также он на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор пока не вступил в законную силу.