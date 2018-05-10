Жительницу Воронежа вымышленный персонаж довел до суда

В Воронеже передано для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшей сотрудницы сотовой компании, которую обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе регуправления СК РФ, 26-летняя девушка на стадии предварительного следствия призналась в совершенном преступлении и дала подробные показания.

Служебное положение открыло ей доступ к сведениям, составляющим тайну телефонных переговоров. По версии следствия, обвиняемая незаконно просматривала детализации телефонных соединений двух знакомых девушек.

- В дальнейшем она использовала полученную информацию для психологического воздействия на них через переписку в социальных сетях и общение по сотовой связи через вымышленного персонажа, - считают в СУ СК.

Расследование уже завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.