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10.05.2018 06:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из подтопленного в Хабаровском крае поселка ушла вода

Текст: Юлия Гарднер

Уровень воды у поселка Аим в Аяно-Майском районе Хабаровского края, где в среду началось подтопление, упал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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Авиаразведка, проведенная спасателями в районе слияния рек Мая и Аим, показала, что затороопасных участков на водных артериях нет.

Напомним, накануне в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о четырех подтопленных дворовых территориях в поселке Аим. Причиной стал затор на вскрывающихся ото льда реках.

Для людей, чьи дома пострадали из-за паводка, был развернут пункт временного размещения. Однако все подтопленцы предпочли разместиться у родственников.

Сейчас, по данным МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

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