Из подтопленного в Хабаровском крае поселка ушла вода

Уровень воды у поселка Аим в Аяно-Майском районе Хабаровского края, где в среду началось подтопление, упал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Авиаразведка, проведенная спасателями в районе слияния рек Мая и Аим, показала, что затороопасных участков на водных артериях нет.

Напомним, накануне в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о четырех подтопленных дворовых территориях в поселке Аим. Причиной стал затор на вскрывающихся ото льда реках.

Для людей, чьи дома пострадали из-за паводка, был развернут пункт временного размещения. Однако все подтопленцы предпочли разместиться у родственников.

Сейчас, по данным МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов нет.