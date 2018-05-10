Министр связи Якутии снят с поста после прокурорской проверки

Министр связи и информационных технологии Якутии Александр Борисов временно отстранен от должности. Распоряжение об этом глава региона Егор Борисов подписал после прокурорской проверки, которая нашла коррупционные нарушения в деятельности чиновника, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как выяснилось, Борисов, в нарушение закона "О противодействии коррупции", не сообщил о том, что руководящую должность в подведомственном министерству ГУП "ТЦТР" занимает его сын.

Установила прокуратура и то, что министр, замещая должность гендиректора данного предприятия, фиктивно трудоустроил туда двух своих приятелей.

"Указанные лица имели неполное среднее образование и фактически работу на предприятии не осуществляли. При этом сын министра, действуя в интересах отца, подписывал табели учета рабочего времени в отношении указанных лиц", - говорится в сообщении.

Собранные материалы направлены в следственные органы республики для проведения процессуальной проверки.