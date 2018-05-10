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10.05.2018 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии проверят сообщение о попадании петарды в толпу на 9 Мая

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Мордовии начата доследственная проверка по факту несчастного случая, произошедшего в городе Ковылкино в ходе празднования Дня Победы. По данным местных СМИ, во время театрализованного представления три человека пострадали от попадания петарды.
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Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону. Как написали республиканские газеты со ссылкой на информацию из социальных сетей, инцидент случился на центральной площади райцентра, где на празднике в качестве имитированного салюта запустили петарды. В результате одна из них изменила траекторию и попала в людей.

- В публикациях указано, что три человека получили ожоги, в том числе одиннадцатиклассник. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, организовано проведение доследственной проверки, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица, ответственные за проведение мероприятия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят степень вреда, причиненного здоровью пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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