В Иркутске полицейские попали в больницу после погони за нарушителем

Сотрудники ГИБДД госпитализированы после погони за нарушителем на трассе под Иркутском, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД региона.

Как рассказали в полиции, ЧП произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" (М-53) в районе поселка Железнодорожный Усольского района Иркутской области.

Экипаж ГИБДД, патрулируя территорию, увидел, как водитель одной из машин, ехавший по улице города Усолье-Сибирское, завидев полицейских, попытался скрыться. Инспекторы начали преследование, однако на все требования остановиться нарушитель не реагировал, создавая аварийные ситуации.

- В итоге автомобилист спровоцировал столкновение служебного автомобиля ГИБДД с другим транспортным средством, при этом сам не справился с управлением и вылетел в кювет, - пояснили в МВД.

После ДТП госпитализировать пришлось сразу четырех человек: двух полицейских, самого нарушителя и водителя, чье авто пострадало в аварии.