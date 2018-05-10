В Приангарье пожар унес жизни трех человек

Три человека погибли при возгорании частного дома в Иркутской области, сообщили в следственном комитете региона.

ЧП произошло накануне вечером в селе Александровск Аларского района. К тому времени, как по тревожному вызову приехали пожарные, дом был уже объят огнем.

- В процессе ликвидации пожара строение сгорело полностью, внутри спасатели обнаружили тела двух женщин 71 и 51 лет, а также 65-летнего хозяина дома, - пояснили в СК.

Соседи рассказали следователям, что недавно дом был отключен от электроэнергии за неуплату, после чего хозяин сам, незаконно, подключился к сетям. Возможно, это и стало причиной трагедии. Вдобавок, незадолго до пожара компания праздновала, распивая спиртные напитки.

- Сейчас проводится доследственная проверка, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, - добавили в следственном комитете Иркутской области.