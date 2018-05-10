Возгорание на шахте "Распадская" ликвидировано

Пожар на шахте "Распадская" в Кемеровской области удалось потушить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Распадской угольной компании".

С огнем боролись 11 горноспасателей, еще пять человек обеспечивали водоотведение, опасности для их жизней не было. 195 горняков, находившихся на аварийном участке, оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание оборудования. Для уточнения обстоятельств происшествия создана комиссия Ростехнадзора, также проверку начала и прокуратура региона.