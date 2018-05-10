Жителя Тувы заподозрили в убийстве пожилых супругов

В Туве местный житель подозревается в убийстве супружеской пары, сообщили в следственном комитете региона.

По данным следствия, тела супругов 60 и 56 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Шагонар. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Ее сотрудники установили, что к убийству может быть причастен 20-летний ранее судимый житель того же города.

- По версии следствия, он проник ночью в дом к супругам, чтобы совершить кражу. Однако муж с женой его обнаружили и оказали сопротивление. Тогда подозреваемый нанес обитателям дома множественные удары ножом, от которых они скончались. После этого мужчина пытался скрыться, но был задержан полицией, - сообщили в СК РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), расследование продолжается.