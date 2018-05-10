Череповчанин застрял в оконной решетке ради таксиста

В Череповце спасли мужчину, который застрял в оконной решетке. Таким нестандартным образом он пытался попасть в свою квартиру.

Как сообщил "РГ" директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, вызов к дому №24 по улице Парковой поступил около четырех утра из полиции.

Оказалось, что застрявший проживает в квартире на первом этаже. Поздней ночью он возвращался домой на такси, и к слову, был совершенно трезв.

Когда машины подъехала к дому, мужчина понял, что у него нет при себе денег. А еще через пару минут он осознал, что и ключей от квартиры у него тоже нет.

Водитель стал нехорошо поглядывать на клиента, и мужчина, чтобы выполнить свои обязательства перед таксомоторной компанией, принял решение влезть в свою квартиру через окно.

Клиент, правда, не учел, что на окнах были установлены решетки и он сразу же застрял между прутьев. Таксист попытался вытащить незадачливого пассажира, но когда понял, что все попытки тщетны, сам вызвал полицию.

Стражи порядка помочь мужчине не смогли и вызвали спасателей. Дмитрий Санаков говорит, что с решеткой спасатели справились за несколько минут: разжали прутья и мужчина упал на руки сотрудников полиции.