Под Калининградом командир части сдал на металлолом детали танка

В Калининградской области предъявлено обвинение командиру одной из войсковых частей. Его подозревают в том, что он сдал вверенные ему детали танка в пункт приема металлолома.

Как сообщает Следственный комитет России, ущерб от действий командира превысил 2,4 миллиона рублей.

По версии следствия, военный сдал детали по весу, совершенно не учитывая их цену. А она высока, ведь в металлом отправились запчасти к Т-72 "Урал", самому массовому танку второго поколения.

Эти танки производились в Нижнем Тагиле с 1973-й по 2005-й год, и до сих пор Т-72 состоят на вооружении в десятках стран мира.

Сейчас похищенные детали изъяты в качестве вещественных доказательств.