В Петербурге на акции "Бессмертный полк" задержали карманниц

В Петербурге полицейские задержали двух женщин, которых подозревают в карманных кражах. Преступления, по версии следствия, были совершены 9 мая на Невском проспекте во время акции "Бессмертный полк".

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщинам вменяют кражу мобильных телефонов.

Одной подозреваемой 30 лет, другой - 40. Их жертвами стали две девушки-участницы шествия.

В этом году в патриотическом шествии по Невскому проспекту приняли участие по меньшей мере миллион человек. Участники прошли от площади Восстания до Дворцовой площади.