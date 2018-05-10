В Заполярье начали проверку смерти младенца в больнице

Мурманские следователи начали проверку по факту смерти девятимесячного ребенка в реанимации Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, мальчика привезла "скорая помощь".

Отмечено, что ребенок рос в благополучной семье и был обеспечен всем необходимым. Кроме того, он регулярно проходил плановые медосмотры. При этом причиной смерти медики назвали "приобретенную генерализованную инфекцию, повлекшую за собой отек головного мозга". Генерализованная инфекция смертельно опасна потому, что мгновенно распространяется по всему организму через кровь и лимфу.

К настоящему времени следователи уже опросили родственников мальчика, участкового педиатра и врачей "скорой", а также изъяли все необходимые документы. "В рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медицинских работников при оказании медицинской помощи малолетнему", - говорится в сообщении СУ СК по Ленобласти.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.