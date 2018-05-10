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10.05.2018 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новое дело о крупнейшей на Урале финансовой пирамиде передано в суд

Текст: Михаил Пинкус

В Калининский суд Челябинска передано второе уголовное дело супругов, уже осужденных за создание крупнейшей на Урале финансовой пирамиды - ОАО "Финансовая компания "Частные инвестиции". За два года с момента вынесения первого приговора в правоохранительные органы обратились еще 1200 потерпевших, заявивших об ущербе на сумму более 642 миллиона рублей, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

Фото: depositphotos.com
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- Супругам Филимоновым предъявлены новые обвинения по статям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - По версии следствия, с апреля 2005 по июнь 2010 года обвиняемые, являясь учредителями и фактическими руководителями финансовой пирамиды "Частные инвестиции", под предлогом привлечения займов под высокие проценты, похитили денежные средства 1200 граждан на общую сумму свыше 642 миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", "Частные инвестиции" появились в Челябинске в апреле 2005 года. Супруги Светлана и Константин позиционировали ее, как закрытый элитный клуб для успешных людей. А потому внести деньги под обещанные 30-60 процентов годовых мог далеко не каждый - требовались серьезные рекомендации.

Для членов клуба организовывались бесплатные семинары по управлению бизнесом и деньгами, где клиентов откровенно оболванивали, предлагая инвестировать в многочисленные международные проекты. В том числе связанные с торговлей землей и недвижимостью, ресторанным бизнесом, киноиндустрией и другими заманчивыми коммерческими предприятиями за пределами страны.

Стоит отметить, что землю и недвижимость супруги действительно покупали. В Черногории, куда они сбежали в июне 2010 года, после того, как против них было возбуждено дело о мошенничестве, следствие обнаружило более 70 принадлежащих им земельных участков общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Вот только пожить на широкую ногу семье удалось недолго. 12 июня 2013 года они были задержаны Интерполом. А на дорогое имущество наложен арест.

Фото: depositphotos.com
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В декабре 2016 года Калининский суд Челябинска признал Филимовновых виновными в хищении 97,3 миллионов рублей у 45 потерпевших. Именно столько было заявлено в материалах на экстрадицию, переданных в правоохранительные органы Черногории.

Однако после возвращения беглецов в Россию о своих претензиях к ним заявили еще 1200 потерпевших. В итоге, согласно требованиям международного права, правоохранительным органам пришлось согласовывать с Черногорией новый массив обвинений в отношении уже осужденных преступников. Только после этого прокуратура смогла утвердить обвинительное заключение по новому уголовному делу супружеской четы.

Добавим, что суд приговорил Константина Филимонова к семи с половиной годам лишения свободы, отмерив его супруге на год меньше. Кроме того, семья была оштрафована на 300 тысяч рублей.

В целях взыскания средств в пользу потерпевших в Черногории по-прежнему сохраняется арест на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тысяч квадратных метров, а также деньги на расчетных счетах нескольких организаций, подконтрольных обвиняемым.

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