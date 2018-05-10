На Урале на школьника упал лист шифера с крыши

В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства, при которых 12-летний мальчик получил травмы из-за упавшего на него листа шифера с крыши многоквартирного дома. Проверку по факту ЧП начала прокуратура.

По данным ведомства, девятого мая утром пятиклассник шел домой мимо дома № 32 на улице Октябрьская, когда с крыши сорвался кусок шифера и упал на него.

"Ребенка увезли в городскую больницу с рваными ранами щеки и подозрением на сотрясение. Сейчас его жизни ничто не угрожает, но пока он остается в стационаре", - рассказала пресс-секретарь свердловской облпрокуратуры Марина Канатова.

Уже известно, какая именно управляющая компания ответственно за содержание дома, с которого свалилась часть кровли. Правоохранительным органам предстоит выяснить, когда в последний раз крышу осматривали и ремонтировали.

По результатам проверки происшествия будет дана уголовно-правовая оценка.

"Территориальный отдел СКР инициировал вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России", - добавили в пресс-службе регионального Следственного комитета