В Тюмени найдены разбитые плиты с именами погибших фронтовиков

На берегу реки Туры в районе Тюмени местные жители обнаружили разбитые мраморные плиты с выгравированными на них именами фронтовиков.

Обломки, предположительно, от мемориала, посвященного погибшим в годы войны землякам. Факт обнаружения "РГ" подтвердили в региональной полиции. "По данному факту проводится проверка", - рассказал замначальника пресс-службы МВД Тюменской области Антон Каморников.

"Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что среди имен, которые значатся на плитах, есть и фамилии сотрудников органов внутренних дел, погибших как во время Великой Отечественной, так и позднее при исполнении служебного долга.