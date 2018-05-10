В Югре инструктор скончался после неудачного прыжка‍ с парашютом

В Мегионе (ХМАО-Югра) скончался инструктор, у которого во время совместного прыжка не раскрылся парашют. "Мужчина умер утром 9 мая", - сообщил "РГ" пресс-секретарь уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев.

Напомним, несчастный случай произошел 29 апреля. 15-летняя девушка совершала прыжок вместе с тренером муниципального молодежного учреждения в районе аэродрома близ Карасева озера. Парашют не раскрылся, и в свободном падении оба упали с высоты 2000 метров на землю.

Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. К сожалению, спасти инструктора врачам не удалось. Состояние девушки на данный момент внушает оптимизм - ее перевели в больницу в Сургут.

Как рассказали в управлении информационной политики администрации Мегиона, во время прыжка в тандеме основной парашют не раскрылся совсем, а запасной - частично.

- За 21-летнюю историю существования парашютного клуба такой случай произошел впервые, - говорит директор по допризывной подготовке ММАУ "Старт", инструктор клуба "Икар" Олег Врублевский.

По его словам, погибший Владимир Гайковой был одним из опытнейших специалистов, он воспитал не одно поколение спортсменов-парашютистов, которые становились победителями региональных, федеральных и международных соревнований.

Расследование возбужденного после ЧП уголовного дела об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) продолжается.