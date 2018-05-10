В Свердловской области загорелся магистральный газопровод

Вечером 9 мая в Свердловской области произошел прорыв и возгорание на магистральном газопроводе. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в четверг в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

- Авария произошла в 21.47 на 564 километре магистрального газопровода "Игрим - Серов - Нижний Тагил" перед компрессорной станцией "Нижняя Тура", - сообщили в ведомстве.

В 21.53 аварийный участок газопровода был отключен. В 22.20 остаточный газ выгорел, после чего возгорание было ликвидировано.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Поставки газа потребителям из-за ЧП не прекращались, отметили в САЦ Минэнерго РФ.