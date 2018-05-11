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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новое дело возбудили в отношении гражданской жены полковника Захарченко

Следственный комитет возбудил новое дело в отношении гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко, передает РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Как отмечается, дело в отношении Анастасии Пестриковой возбуждено по статье "фальсификация доказательств". Ранее девушка подала иск к государству о взыскании 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование - СК обвинял ее в хищении.

Пестрикову задержали в сентябре 2017 года при попытке улететь на Кипр из аэропорта Самары. Ее подозревали в попытке  хищения 16 млн долларов у Лилии Горшковой. После 48 часов пребывания Пестриковой в ИВС обвинения с нее были сняты за отсутствием состава преступления. 

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