Новое дело возбудили в отношении гражданской жены полковника Захарченко

Следственный комитет возбудил новое дело в отношении гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко, передает РИА Новости.

Как отмечается, дело в отношении Анастасии Пестриковой возбуждено по статье "фальсификация доказательств". Ранее девушка подала иск к государству о взыскании 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование - СК обвинял ее в хищении.

Пестрикову задержали в сентябре 2017 года при попытке улететь на Кипр из аэропорта Самары. Ее подозревали в попытке хищения 16 млн долларов у Лилии Горшковой. После 48 часов пребывания Пестриковой в ИВС обвинения с нее были сняты за отсутствием состава преступления.