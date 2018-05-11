Спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акцию "Бессмертный полк" в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Сыромолотов отметил, что террористы прибыли в российскую столицу из Нового Уренгоя, Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек", - сообщил замглавы МИД РФ.

Напомним, что акция "Бессмертный полк" 9 мая побила в Москве рекорд, собрав более миллиона участников. В общероссийской акции регулярно принимает участие президент России Владимир Путин.