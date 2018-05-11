В Якутии увеличилось количество подтопленных паводком сел

Продолжает подниматься вода на реке Амга в Республике Саха (Якутия). В результате паводка подтоплены уже четыре населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, что на территории Чурапчинского и Амгинского районов проходит активная фаза ледохода. В последнем введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

По оперативной информации, сегодня уровень воды в реке поднялся до 12,17 метра при критической отметке в 13,5 метра.

Ранее сообщалось, что заблаговременно к родственникам и знакомым отселили 658 человек, в том числе 290 детей.

Для освобождения реки от ледовых заторов спасатели провели несколько подрывов на одном из ее участков.

Специалисты МЧС продолжают контролировать обстановку также в районах рек Лена, Алдан и Вилюй. Здесь продолжает разрушаться лед и подниматься вода. На северных реках Колыма, Индигирка и Яна наблюдается ледостав.