Новости

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Нижнем Новгороде 19:22
В США полиция задержала мужчину в связи со стрельбой в школе 19:18
Косачев: СБ ООН должен обсудить выход США из соглашения по Ирану 19:15
СК РФ предложил перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест 18:55
В Сыктывкаре из горящей больницы эвакуировали 100 пациентов 18:52
В Иркутской области женщина перечислила магам 1,5 млн рублей 18:48
Единороссы обсудят с Кудриным его кандидатуру на пост главы Счетной палаты 18:40
Полиция ЯНАО обнаружила девятилетнего угонщика 18:10
Ребенок выпал из окна жилого дома в Москве 18:07
Эсминец "Беспокойный" направился в Кронштадт на вечную стоянку 18:00
Нападение гепардов на туристов с ребенком попало на видео 17:44
Надежда Савченко похудела за 50 дней голодовки на 17 кг 17:40
В Ялте избрали нового мэра 17:39
Утилизацию техники для нелегального производства алкоголя могут упростить 17:24
В Архангельске парень задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт 17:19
Патриарх Кирилл посетит Санкт-Петербург и проведет там заседание синода 17:19
Задержан начальник отдела тылового обеспечения кировского УФСИН 17:16
Скончалась актриса театра "Современник" Мария Шверубович 17:15
Между Макао и Москвой появятся прямые регулярные авиарейсы 16:48
Электромобили предложили освободить от транспортного налога 16:40
Остров Алва в Шотландии выкуплен местными жителями 16:32
В "ЕР" согласовали выдвижение Кудрина на пост главы Счетной палаты 16:21
В Геленджике в палатке нашли тела убитых супругов 16:20
В Калининграде прокуроры нашли торговый центр с мангалом на танцполе 16:15
На Украине требуют расследовать избиение силовиками представителя СМИ 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
11.05.2018 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области женщина перечислила магам 1,5 млн рублей

Жительница Усольского района Иркутской области за два месяца перевела телевизионным магам порядка 1,5 миллиона рублей. Таким образом она надеялась разрешить семейные неурядицы, сообщили в пресс-службе областного МВД.

В Петербурге школьница отдала 420 тысяч рублей за "снятие порчи"

По данным правоохранителей, 58-летняя женщина доверилась телевизионной передаче, где маги по телефону общались со зрителями и якобы решали их жизненные трудности. Пытаясь уладить свои проблемы, она начала переводить деньги на указанный в телепередаче счет.

- Результатом подобных действий стала потеря полутора миллионов рублей, которые в общей сложности перечислила аферистам потерпевшая. Причем для того чтобы эти деньги найти, женщина оформила 12 банковских кредитов, - рассказали в пресс-службе.

Об инциденте заявила сама потерпевшая, обратившись в дежурную часть районного МВД. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В Кремле рассказали о работе с Ираном
Разоружение боевиков в Сирии российскими военными сняли на видео
Представитель ЕС: Украина пока не может стать членом Евросоюза
В России снизились цены на мобильную связь