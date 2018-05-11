В Иркутской области женщина перечислила магам 1,5 млн рублей

Жительница Усольского района Иркутской области за два месяца перевела телевизионным магам порядка 1,5 миллиона рублей. Таким образом она надеялась разрешить семейные неурядицы, сообщили в пресс-службе областного МВД.

По данным правоохранителей, 58-летняя женщина доверилась телевизионной передаче, где маги по телефону общались со зрителями и якобы решали их жизненные трудности. Пытаясь уладить свои проблемы, она начала переводить деньги на указанный в телепередаче счет.

- Результатом подобных действий стала потеря полутора миллионов рублей, которые в общей сложности перечислила аферистам потерпевшая. Причем для того чтобы эти деньги найти, женщина оформила 12 банковских кредитов, - рассказали в пресс-службе.

Об инциденте заявила сама потерпевшая, обратившись в дежурную часть районного МВД. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.