В Забайкалье выпускник школы напал с ножом на ее директора

18-летний выпускник в Забайкальском крае ударил ножом директора школы, где он ранее учился, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД региона.

ЧП произошло в селе Новоберезовское, недалеко от города Шилка и в 200 километрах от столицы региона - Читы. Как рассказали в полиции, на пульт дежурного поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы: госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями.

- Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское, - сказали в ведомстве.

Как удалось выяснить правоохранителям, подозреваемый пришел к директору школы домой, а когда мужчина открыл калитку, нанес ему несколько ударов ножом и убежал. Однако напавшего удалось опознать по следам кроссовок.

Что именно толкнуло молодого человека на преступление, не сообщается. По одной из версий, выпускник школы решил отомстить, потому что ему не понравилась характеристика, написанная на него директором.

Сам глава образовательного учреждения, по данным регионального минздрава, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.