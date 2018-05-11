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Рубрика: Происшествия
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Полиция Петербурга проверит факт нападения на журналиста

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга проверит информацию о нападении на тележурналиста у Московского вокзала, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел, когда журналист МИЦ "Известия" Алексей Чечеткин снимал видеосюжет о девушке, которая регулярно появляется вблизи Московского вокзала и пристает к прохожим с просьбой собрать ей денег на железнодорожный билет до Москвы.

Во время работы к журналисту внезапно подошли молодые люди, которые, судя по всему, охраняют "билетный бизнес" попрошайки.

- Они вели себя нагло и грубо, даже позволили себе распустить руки - ударили меня по лицу, - рассказал Алексей Чечеткин корреспонденту "РГ".

Журналисты вызвали наряд патрульно-постовой службы, но прибывшие полицейские обидчиков уже не застали.

- Процессуальное решение будет принято, когда в полицию поступит официальное заявление потерпевшего, - пояснили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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