Новости

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Нижнем Новгороде 19:22
В США полиция задержала мужчину в связи со стрельбой в школе 19:18
Косачев: СБ ООН должен обсудить выход США из соглашения по Ирану 19:15
СК РФ предложил перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест 18:55
В Сыктывкаре из горящей больницы эвакуировали 100 пациентов 18:52
В Иркутской области женщина перечислила магам 1,5 млн рублей 18:48
Единороссы обсудят с Кудриным его кандидатуру на пост главы Счетной палаты 18:40
Полиция ЯНАО обнаружила девятилетнего угонщика 18:10
Ребенок выпал из окна жилого дома в Москве 18:07
Эсминец "Беспокойный" направился в Кронштадт на вечную стоянку 18:00
Нападение гепардов на туристов с ребенком попало на видео 17:44
Надежда Савченко похудела за 50 дней голодовки на 17 кг 17:40
В Ялте избрали нового мэра 17:39
Утилизацию техники для нелегального производства алкоголя могут упростить 17:24
В Архангельске парень задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт 17:19
Патриарх Кирилл посетит Санкт-Петербург и проведет там заседание синода 17:19
Задержан начальник отдела тылового обеспечения кировского УФСИН 17:16
Скончалась актриса театра "Современник" Мария Шверубович 17:15
Между Макао и Москвой появятся прямые регулярные авиарейсы 16:48
Электромобили предложили освободить от транспортного налога 16:40
Остров Алва в Шотландии выкуплен местными жителями 16:32
В "ЕР" согласовали выдвижение Кудрина на пост главы Счетной палаты 16:21
В Геленджике в палатке нашли тела убитых супругов 16:20
В Калининграде прокуроры нашли торговый центр с мангалом на танцполе 16:15
На Украине требуют расследовать избиение силовиками представителя СМИ 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
11.05.2018 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сыктывкаре из горящей больницы эвакуировали 100 пациентов

Текст: Алексей Васильев (Сыктывкар)

Спасатели эвакуировали 100 пациентов Городской больницы Эжвинского района Сыктывкара из-за пожара.

В Петербурге при пожаре на корабле погиб сварщик

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми, огонь вспыхнул на балконе четвертого этажа терапевтического отделения. Сигнал на пульт дежурного поступил в 17.05. На место немедленно выехали подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы города.

Площадь возгорания составила всего 20 квадратных метров, но ради безопасности людей спасатели вывели из здания 100 пациентов и десять сотрудников больницы.

К 17.40 огонь был потушен, последствия ликвидированы. Погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В Кремле рассказали о работе с Ираном
Разоружение боевиков в Сирии российскими военными сняли на видео
Представитель ЕС: Украина пока не может стать членом Евросоюза
В России снизились цены на мобильную связь