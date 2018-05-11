В Сыктывкаре из горящей больницы эвакуировали 100 пациентов

Спасатели эвакуировали 100 пациентов Городской больницы Эжвинского района Сыктывкара из-за пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми, огонь вспыхнул на балконе четвертого этажа терапевтического отделения. Сигнал на пульт дежурного поступил в 17.05. На место немедленно выехали подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы города.

Площадь возгорания составила всего 20 квадратных метров, но ради безопасности людей спасатели вывели из здания 100 пациентов и десять сотрудников больницы.

К 17.40 огонь был потушен, последствия ликвидированы. Погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.