Полиция ЯНАО обнаружила девятилетнего угонщика

Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту угона "Жигулей", которыми завладел девятилетний ребенок. Школьник катался на нем по улицам Ноябрьска, пока его не заметили местные жители, сообщили в пятницу в УМВД по ЯНАО.

- В дежурную часть ГИБДД обратился житель Ноябрьска, который сообщил, что несовершеннолетний находится за рулем автомобиля ВАЗ, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что ребенок 2008 года рождения воспользовался тем, что в замке зажигания автомобиля остались ключи, проник в него и катался по поселку УТДС.

По данному факту организована проверка. Полиция убедительно просит автомобилистов внимательней относиться к транспортным средствам и не оставлять их на улицах без присмотра с невключенной сигнализацией.