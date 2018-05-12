Эксперт прокомментировал обстоятельства падения самолета в Ленобласти

Самодельный летательный аппарат с двумя людьми на борту разбился под Санкт-Петербургом. Один человек погиб, другой в состоянии средней тяжести доставлен в больницу. По информации МЧС, аппарат потерпел крушение в Приозерском районе неподалеку от деревни Починок. Инцидент произошел вечером 11 мая. К месту аварии сразу была вызвана бригада "скорой помощи", но один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

Второй человек - 65-летний житель Приозерска Александр Попов - в данное время находится в больнице. Известно, что до выхода на пенсию он работал механиком в аэропорту и свой летательный аппарат собирал в течение нескольких лет. При этом уже не раз совершал на нем полеты. По словам очевидцев и знакомых Попова, самодельный самолет весил порядка 400 килограммов и был рассчитан на двух человек. Размах крыла достигал 7,5 метров.

Как могло случиться, что этот аппарат, уже испытанный в воздухе, потерпел аварию?

Владимир Федченко, руководитель объединенной федерации сверхмалой авиации по Санкт-Петербургу, говорит:

- Как любое транспортное средство, авиаппарат - зона повышенной опасности. К сожалению, аварии в воздухе, как и на автомобильных дорогах, неизбежны. К ним могут привести отказ техники, ошибка пилотирования и другие факторы.

Чтобы снизить риски до минимума, существуют правила допуска авиационных аппаратов в воздух. Они различны для техники разных классов. А ее существует множество видов: и аэропланы, и дельтапланы, а автожиры, и вертолеты.

Вся сверхмалая авиация делится на два типа, поясняет эксперт, для каждого из которых существуют свои регламенты допуска в воздух. Для летательных аппаратов, которые в пустом виде весят менее 115 килограммов, никаких особых разрешений ни для пилота, ни для техники не нужно. Для полетов требуется лишь разрешение на использование воздушного пространства.

- А вот для авиасредств максимальным взлетным весом свыше 495 килограммов нужны практически те же документы, что и для "взрослых" самолетов, - говорит Владимир Федченко. - То есть сертификат, регистрация, пилотское свидетельство. Есть некоторые послабления - например, можно летать без радиосвязи - но они незначительны.

Судя по всему, отмечает эксперт, взлетный вес летательного аппарата Попова с двумя людьми на борту, превышал 495 килограммов.

Тем не менее, что именно послужило причиной аварии, пока говорить рано. Необходима детальная проверка случившегося, которую проведут соответствующие органы.