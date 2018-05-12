В Петербурге под "мостом глупости" потерял кузов 148-й грузовик

В Петербурге очередной грузовой автомобиль не смог проехать под путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, который в народе именуется "мост глупости".

Как следует из видеозаписи, выложенной в сеть петербургскими автолюбителями, грузовая "Газель" при попытке проехать под путепроводом, лишилась кузова. С момента начала наблюдений за "мостом глупости" - это уже 148-я авария с грузовыми автомобилями.

Стоит отметить, что над опорой моста висит растяжка "ГАЗель не проедет". Возле путепровода установлены предупреждающие знаки.

Примечательно, что две недели назад перед въездом под мост дирекция по организации дорожного движения установила при въезде на мост дополнительные информационные щиты, предупреждающие, что проехать через путепровод могут только машины ниже 2,7 метров.

Тем не менее, неведомая сила притягивает малотоннажные грузовики к "мосту глупости", причем, застревают и лишаются кузовов здесь не только автомобили из других регионов, но и из петербургских компаний.