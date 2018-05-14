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14.05.2018 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потерянный тамбовчанкой младенец нашелся под Москвой

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Трехмесячный мальчик, потерянный жительницей Мичуринска, обнаружен в подмосковной больнице.

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- По предварительным данным, граждане нашли ребенка на автобусной остановке и доставили в медучреждение. Дальнейшей его судьбой займутся органы опеки, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Напомним, с заявлением о пропаже трехмесячного сына в полицию обратилась его мать, 24-летняя жительница Мичуринска. Она рассказала, что вечером в субботу отправилась на попутках в Москву. Далее женщина изложила несколько версий исчезновения младенца - их сейчас проверяют следователи. Уже установлено, что тамбовчанка имеет еще одного ребенка, в отношении которого лишена родительских прав.

По факту пропажи малыша возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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