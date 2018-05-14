В Подмосковье ребенок утонул в пожарном водоеме

В Московской области 4-летний мальчик утонул в пожарном пруду во время велосипедной прогулки.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла около 11:00 в деревне Кошелево Талдомского района. Мальчик отправился на прогулку по поселку с бабушкой. Ребенок далеко уехал на велосипеде, и пожилая женщина потеряла его из виду. Она нашла велосипед внука на берегу пожарного водоема, тело мальчика находилось в воде.

Эксперты не нашли у погибшего телесных повреждений. По факту гибели мальчика назначена доследственная проверка.